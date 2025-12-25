Κοζάνη: Αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα του Μητροπολίτη: «Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια»

Ο Μητροπολίτης, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει αντιδράσεις για όσα λέει απο άμβωνος, αναφέρθηκε, επίσης, στις εικόνες που συνάντησε πηγαίνοντας στην εκκλησία το πρωί των Χριστουγέννων με μεθυσμένα παιδιά – ανάμεσά τους «και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη».

25 Δεκ. 2025 10:23
Pelop News

Οργισμένο ήταν το κήρυγμα που έκανε το πρωί των Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος για την «κατάντια» της Ελλάδας με αφορμή την παρουσία πολλών σκυλιών και τα πρόστιμα των 30.000 ευρώ για την κακοποίησή τους ενώ την ίδια ώρα, όπως είπε, «σκότωσες έναν άνθρωπο; Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο; Κακοποίησες έναν άνθρωπο; Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω».

Ο Μητροπολίτης, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει αντιδράσεις για όσα λέει απο άμβωνος, αναφέρθηκε, επίσης, στις εικόνες που συνάντησε πηγαίνοντας στην εκκλησία το πρωί των Χριστουγέννων με μεθυσμένα παιδιά – ανάμεσά τους «και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη».

«Δεν έχει πατέρα; Δεν έχει μάνα; Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας»

Αφορμή για το ξέσπασμα του κ. Παύλου αποτέλεσαν οι δυσκολίες που συνάντησε για την αντικατάσταση της ξύλινης πτέρυγας του Γηροκομείου Κοζάνης

Συνεχίζοντας, δε, αναφέρθηκε στις εικόνες που συναντά στους δρόμους της Κοζάνης με τα σκυλιά: «Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε βλέπετε ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».

Πηγή: kozan.gr

