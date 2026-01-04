Κραν Μοντανά: ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο νεαρών ελληνίδων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται, μεγαλώνοντας έτσι την αγωνία για τους συγγενείς της

04 Ιαν. 2026 17:59
Με αργούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι ταυτοποιήσεις των θυμάτων της φωτιάς στο Κραν Μοντανά, με τις ελβετικές Αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες και για δύο ανήλικες 14 και 15 ετών που διαθέτουν ελληνική καταγωγή και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται, μεγαλώνοντας έτσι την αγωνία για τους συγγενείς της που εκλιπαρούν για πληροφορίες για τη νεαρή κοπέλα που αγνοείται από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Όπως μεταδίδει η ραδιοτηλεοπτική συχνότητα της Ελβετίας, RTS, άλλα 16 θύματα της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, φτάνοντας συνολικά στις 24 σορούς από τους 40 νεκρούς που πλέον οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα (σ.σ. πιθανότατα εκεί ανήκουν και τα δύο με ελληνική καταγωγή) και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.

Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

