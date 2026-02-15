Κρατάει το «μηδέν» η Παναχαϊκή, «άσφαιροι» Παναιγιάλειος και Θύελλα

Στο β’ ημίχρονο των αναμετρήσεων οι ομάδες της Αχαΐας θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω

Κρατάει το «μηδέν» η Παναχαϊκή, «άσφαιροι» Παναιγιάλειος και Θύελλα
15 Φεβ. 2026 15:50
Pelop News

Δυσκολεύεται αρκετά στην Κόρινθο η Παναχαϊκή, αλλά έχει καταφέρει να κρατήσει το 0-0 στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν δώσει το βάρος στην άμυνά τους, όμως οι γηπεδούχοι έχουν δημιουργήσει κάποιες φάσεις με κυριότερες αυτές του Μυρτά στο 19′, του Μερκούρη στο 25′ και του Καρέλη στο 39′.

Αντίθετα, η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου δεν έχει απειλήσει.

Στο Αίγιο, ο Παναιγιάλειος βρίσκεται στο 0-0 με το Λουτράκι, ενώ έχασε πέναλτι με τον Μπουρλάκη στο 29′ για να προηγηθεί.

Ούτε και η Θύελλα έχει καταφέρει να σκοράρει κόντρα στον Ερμή Μελιγούς (0-0) σε ένα ματς που είναι υποχρεωμένη να κερδίσει αν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες της για παραμονή. Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:

Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0

Παναιγιάλειος – Λουτράκι 0-0

Μιλτιάδης – Πέλοπας 0-0

Θύελλα Πατρών – Ερμής Μελιγούς 0-0

Πύργος – Πανθουριακός 2-0 τελικό: 15’ Μπούζας, 58’ πέναλτι Μακρής

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0 τελικό: 12’ Λαζαρίδης, 14’ 22’ Κουλούσιας, 33’ 68’ Μούντριχας, 48’ Αναστασόπουλος, 51’ Μπαστακός, 80’ Νικολακόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ