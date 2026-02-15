Κρατάει το «μηδέν» η Παναχαϊκή, «άσφαιροι» Παναιγιάλειος και Θύελλα

Δυσκολεύεται αρκετά στην Κόρινθο η Παναχαϊκή, αλλά έχει καταφέρει να κρατήσει το 0-0 στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν δώσει το βάρος στην άμυνά τους, όμως οι γηπεδούχοι έχουν δημιουργήσει κάποιες φάσεις με κυριότερες αυτές του Μυρτά στο 19′, του Μερκούρη στο 25′ και του Καρέλη στο 39′.

Αντίθετα, η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου δεν έχει απειλήσει.

Στο Αίγιο, ο Παναιγιάλειος βρίσκεται στο 0-0 με το Λουτράκι, ενώ έχασε πέναλτι με τον Μπουρλάκη στο 29′ για να προηγηθεί.

Ούτε και η Θύελλα έχει καταφέρει να σκοράρει κόντρα στον Ερμή Μελιγούς (0-0) σε ένα ματς που είναι υποχρεωμένη να κερδίσει αν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες της για παραμονή. Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:

Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0

Παναιγιάλειος – Λουτράκι 0-0

Μιλτιάδης – Πέλοπας 0-0

Θύελλα Πατρών – Ερμής Μελιγούς 0-0

Πύργος – Πανθουριακός 2-0 τελικό: 15’ Μπούζας, 58’ πέναλτι Μακρής

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0 τελικό: 12’ Λαζαρίδης, 14’ 22’ Κουλούσιας, 33’ 68’ Μούντριχας, 48’ Αναστασόπουλος, 51’ Μπαστακός, 80’ Νικολακόπουλος.

