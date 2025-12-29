Κράτος που κρύβεται

Κατάκοιτη και με άνοια η γυναίκα που μαχαίρωσε ο 74χρονος σύζυγός της στου Γκύζη, πριν πέσει στο κενό. Μία συγκλονιστική είδηση που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη «οικογενειακή τραγωδία». Είναι η απόδειξη της πλήρους απουσίας δομών φροντίδας για ανθρώπους με ανίατα νοσήματα σε τελικό στάδιο. Οταν ένας άνθρωπος με άνοια και πλήρη ακινησία αφήνεται αποκλειστικά στην ευθύνη ενός ηλικιωμένου συγγενή, το κράτος έχει κρυφτεί. Η καθημερινή εξάντληση, η ψυχική φθορά, η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική πίεση μετατρέπουν τη φροντίδα σε αδιέξοδο που γεννά ακόμα και βία.

