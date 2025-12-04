Κρατούμενος στον Βόλο απείλησε, χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικούς!

Στην απολογία του ο 40χρονος δήλωσε ότι δεν θυμάται τι έγινε. Ζήτησε μια γενική συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι νευρίασε για το κινητό και είπε πως «δεν είχε πάρει τα χάπια του», χωρίς να γνωρίζει ποια ασθένεια έχει

04 Δεκ. 2025 21:21
Pelop News

Στον Βόλο ένας μικρός χαμός έγινε στα κρατητήρια της Αστυνομίας, όταν ένας 40χρονος κρατούμενος επιτέθηκε σε αστυνομικούς, έβρισε, απείλησε, χτύπησε με αγκωνιά τον έναν και… δάγκωσε τον άλλον στο χέρι. Για να τον σταματήσουν και να του περάσουν χειροπέδες χρειάστηκαν τέσσερις άνδρες της ΔΙΑΣ.

Ο 40χρονος μόλις χθες (3/12/2025) είχε δικαστεί στον Βόλο επειδή πέταξε κατσαρόλα στη μητέρα του και την απείλησε επειδή του σέρβιρε «πολύ ζεστό» φαγητό. Σήμερα βρέθηκε ξανά στο Αυτόφωρο, αυτή τη φορά για την επίθεση που έκανε στους αστυνομικούς μέσα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι από το Σάββατο (29/12/2025), οπότε συνελήφθη, ο 40χρονος ήταν σε «περίεργη» ψυχολογική κατάσταση και για να τον κρατούν ήρεμο του επέτρεπαν πράγματα που κανονικά απαγορεύονται, ακόμη και να έχει κινητό. «Τον είχαμε σαν ξενοδοχείο», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους αστυνομικούς.

Όλα όμως πήραν την κάτω βόλτα το πρωί της Τρίτης (2/12/2025), όταν του ζήτησαν να δώσει πίσω το κινητό. Εκείνος τρελάθηκε, άρχισε να απειλεί και να βρίζει, χτύπησε με αγκωνιά τον αστυνομικό που τον συνόδευε από την τουαλέτα και αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια να επιστρέψει στο κρατητήριο.

Ο δεύτερος αστυνομικός που έτρεξε για βοήθεια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος έκρυψε το κινητό στα γεννητικά του όργανα, χρησιμοποίησε τις πατερίτσες ως «όπλο» και δάγκωσε τον ίδιο στον βραχίονα όταν προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες.

Στην απολογία του ο 40χρονος δήλωσε ότι δεν θυμάται τι έγινε. Ζήτησε μια γενική συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι νευρίασε για το κινητό και είπε πως «δεν είχε πάρει τα χάπια του», χωρίς να γνωρίζει ποια ασθένεια έχει.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, τονίζοντας ότι δεν εκτίμησε την ιδιαίτερη μεταχείριση που του προσφέρθηκε. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή 25 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους πέντε.

