Κραυγή αγωνίας για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του – Ανακοίνωση γιατρών

Στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας μεταφέρθηκε χθες για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο χαροκαμένος πατέρας, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, έχει ήδη χάσει 10 κιλά, δηλαδή το 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε σοβαρές επιπλοκές.

Σοβαρές ενδείξεις εξάντλησης

Η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί καταγράφει έντονη καταβολή δυνάμεων, υπνηλία, υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες στα κάτω άκρα. Παράλληλα, παρουσιάζει ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ η αιματολογική εξέταση έδειξε χαμηλή τιμή ουρίας και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ευρήματα που σχετίζονται με ασιτία.

Αν και η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία, το ιατρικό ιστορικό του Πάνου Ρούτσι περιλαμβάνει υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, περιφερική αγγειοπάθεια, δυσλιπιδαιμία, υπνική άπνοια και γαστρίτιδα, παράγοντες που επιβαρύνουν την ήδη εύθραυστη κατάσταση της υγείας του.

Έκκληση των γιατρών για λύση

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν απευθύνουν δημόσια έκκληση προς την κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς να ανταποκριθούν άμεσα στο αίτημά του, προκειμένου να αποτραπούν μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υγεία του.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά και χρειάζεται άμεση παρέμβαση», υπογραμμίζουν στο ανακοινωθέν τους, τονίζοντας ότι το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά οι αποφάσεις πλέον ξεπερνούν τα όρια της ιατρικής ευθύνης.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία .

Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί.

Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι

Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος λοιμωξιολόγος

Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος

Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος,

Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος

Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας

Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας

Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας

Μάζη Κωνσταντίνα ειδικευόμενη παθολογίας

