Κρεμλίνο κατά Financial Times: Ο Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία, λέει ο Πεσκόφ

Με έντονο τρόπο αντέδρασε το Κρεμλίνο σε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο υποστήριξε ότι η ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία χάνει δυναμική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως στην κρίση με το Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε αυτή την εκτίμηση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι συνεχείς αναφορές του Τραμπ στην Ουκρανία στις τελευταίες δηλώσεις του αποδεικνύουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το μέτωπο αυτό. Όπως σημείωσε, ο Τραμπ εξακολουθεί να πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε συμφωνία.

Η ρωσική πλευρά στάθηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του Τραμπ, στις οποίες ο ίδιος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Πεσκόφ επικαλέστηκε αυτές ακριβώς τις τοποθετήσεις για να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει απομακρυνθεί από το ουκρανικό ζήτημα, παρά το βάρος που έχει πλέον αποκτήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δηλώνει ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν ασαφή τόσο ο χρόνος όσο και ο τόπος του επόμενου γύρου επαφών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πεσκόφ αναφέρθηκε και στις οικονομικές συνέπειες της ευρύτερης διεθνούς κρίσης, επισημαίνοντας ότι η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του ρωσικού προϋπολογισμού. Η επισήμανση αυτή έρχεται ενώ η ένταση στον Περσικό Κόλπο και η αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη αναζωπυρώσει τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

