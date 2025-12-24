Κρεμλίνο: Τηλεοπτικό σποτ που δείχνει AI εκδοχές του Ζελένσκι και της φον ντερ Λάιεν ΒΙΝΤΕΟ

Το Κρεμλίνο μέσω του δικτύου Russia Today (RT), έδωσε στη δημοσιότητα ένα τηλεοπτικό σπότ, όπου AI εκδοχές Ευρωπαίων ηγετών, γνωστών παρουσιαστών, αλλά και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρατεύονται για να ειρωνευτούν την «εμμονή» της Δύσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ουσιαστικά η διαφήμιση επιχειρεί να προκαλέσει τύψεις στους Ευρωπαίους πολίτες, υπονοώντας πως κατηγορούν άδικα τον Βλαντίμιρ Πούτιν για κάθε τους πρόβλημα.

«Μετανάστες βρίσκονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα οφείλονται στον Πούτιν» ξεκινά το κλιπ του RT.

«Είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί της ενέργειας;» «Όλα οφείλονται στον Πούτιν».

«Νιώθετε ότι σας εξαπατούν με τις τιμές των γιορτινών γευμάτων; Φταίει ο Πούτιν» συνεχίζει το σποτ.

Την εμφάνιση της κάνει και μια AI μορφή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που κατηγορεί τον Πούτιν την ώρα που μια παιδική χορωδία τραγουδάει πως για τη γραφειοκρατία που «πνίγει» τους πολίτες, η ευθύνη βαραίνει και πάλι τη Μόσχα. Στη συνέχεια εμφανίζεται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ντυμένος σαν «μπλε» Άγιος Βασίλης με την ουκρανική σφραγίδα στο σκούφο, που φαίνεται να εισβάλλει σε ένα σπίτι και να κλέβει τα δώρα των παιδιών την ώρα που κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Φταίει ο Πούτιν για όλα, αγαπητοί μου».

Στο σποτ εμφανίζονται και δυτικοί δημοσιογράφοι όπως ο Άντερσον του CNN και ο Πιρς Μόργκαν να λένε «για όλα φταίει ο Πούτιν».

«Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη» καταλήγει το τηλεοπτικό σποτ του Russia Today.

Η διαφήμιση προβλήθηκε λίγες ημέρες μετά από τη δημοσιοποίηση μιας καταδικαστικής έρευνας, στην οποία τεκμηριώνονται οι λεπτομέρειες του «υβριδικού πολέμου» της Ρωσίας. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 145 πράξεις σαμποτάζ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, πίσω από τις οποίες φαίνεται να βρίσκεται η Μόσχα.

Οι επιχειρήσεις αυτές, η συχνότητα και η σοβαρότητα των οποίων έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα metro.co.uk, εμπρησμούς, κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



