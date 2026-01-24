Κρίσεις ΕΛΑΣ: Διατηρητέος ο Θεόδωρος Τσάτσαρης στη Δυτική Ελλάδα – Όλα τα ονόματα των Υποστρατήγων

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρο Τσάτσαρη να κρίνεται διατηρητέος, ενώ ανακοινώθηκαν και οι προαγωγές και αποστρατείες ανώτατων αξιωματικών.

24 Ιαν. 2026 12:12
Διατηρητέος στον βαθμό του Υποστρατήγου κρίθηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Τσάτσαρης, στο πλαίσιο των ετήσιων κρίσεων των ανώτατων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσάτσαρης αναμένεται να ανανεώσει τη θητεία του για ακόμη έναν χρόνο στη θέση του.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ., υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και με τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων, συνεδρίασε και έλαβε αποφάσεις για συνολικά 27 Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων.

Οι προαχθέντες στο βαθμό του Αντιστρατήγου

Προακτέοι στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι:

  • Ιωάννης Σκούρας
  • Νικόλαος Σπυριδάκης

Οι διατηρητέοι Υποστράτηγοι

Διατηρητέοι κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

  • Μαρίνος Σταγάκης
  • Πέτρος Παυλόπουλος
  • Ηλίας Αξιοτόπουλος
  • Σωτήριος Νικολακόπουλος
  • Φώτιος Ντουίτσης
  • Γεώργιος Τζήμας
  • Σπυρίδων Λάσκος
  • Λουκάς Θάνος
  • Μιχαήλ Σεβδυνίδης
  • Θεόδωρος Τσάτσαρης
  • Αθανάσιος Κάμπρας
  • Γεώργιος Μιχαηλίδης
  • Γεώργιος Δούκης
  • Παναγιώτης Δημακαρέας
  • Λάμπρος Κατσαντώνης
  • Ιωάννης Σταυρακάκης
  • Ιωάννης Λιανουδάκης
  • Ηλίας Βαζούρας
  • Χρήστος Παπαφιλίππου
  • Κωνσταντίνος Κακούσης
  • Μιχαήλ Λάγιος (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Οι προαγόμενοι και αποστρατευόμενοι

Εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται εντός 30 ημερών οι:

  • Ευάγγελος Μανώλης
  • Νικόλαος Μανώλης
  • Σωτήριος Κυπράκης
  • Αθανάσιος Μπαδέκας (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την αξιολόγηση των Ταξιάρχων, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της ανώτατης ηγεσίας του Σώματος.

