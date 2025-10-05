Κρίσιμα τραυματίας σε τροχαίο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι, σε αγροτικό δρόμο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός –του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί– εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο όχημά του, το οποίο φαίνεται να εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του τραυματία κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη διασωληνωθεί και υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση των τραυμάτων του.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το τροχαίο συνέβη σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα και κακή βατότητα του δρόμου.

Πηγή: agriniopress.gr

