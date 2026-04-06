Κρίσιμη επιλογή

Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιλογή ενός προσώπου με ευρωπαϊκή εμπειρία, ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας και καλύτερης διαχείρισης των κοινοτικών πόρων.

Ωστόσο, η σημασία της κίνησης δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Η κρίση στον αγροτικό τομέα είναι τόσο βαθιά, με δομικά προβλήματα που δεν λύνονται μόνο με τεχνοκρατική επάρκεια.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών, το αυξημένο κόστος, η χαμηλή παραγωγή και οι ζωονόσοι απαιτούν τομές και όχι απλώς διαχείριση. Συνεπώς, η επιτυχία θα κριθεί στην πράξη.