Κριστίν Λαγκάρντ: Θα καταφέρουμε να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό

«Αυξάνουμε τα επιτόκια και θα τα αυξήσουμε κι άλλο, με σταθερό ρυθμό, μέχρι να διαμορφωθούν σε ένα επίπεδο που θα διασφαλίζει ταχεία επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%», δηλώνει η Κριστίν Λαγκάρντ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Και θα τα καταφέρουμε», διαβεβαιώνει.

Από τον Ιούλιο, η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει ποτέ καταγραφεί, ανεβάζοντάς τα συνολικά κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, με +0,5 μονάδα τον Δεκέμβριο, με την πρόθεση να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο αυξημένος πληθωρισμός «πλήττει τους πάντες, κυρίως τους φτωχούς». «Υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τον πληθωρισμό», λέει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης θα μπορούσαν «να γίνουν ο νέος κανόνας βραχυπρόθεσμα» και «για κάποιο διάστημα», δήλωσε από την πλευρά του στην εφημερίδα Le Monde ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λούις ντε Γκίντος.

Στο τέλος του 2021, η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωνε ότι τα επιτόκια πιθανότατα δεν επρόκειτο να αυξηθούν κατά την διάρκεια του 2022, όταν ο ελαφρύς πληθωρισμός εθεωρείτο ακόμη τότε παροδικό φαινόμενο.

Ομως, «ο τρομερός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και του λαού της», με την αλυσίδα των ανθρώπινων δεινών, «προκάλεσε την αύξηση των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας επίσης σε εκτόξευση του πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη», φθάνοντας σε επίπεδο 11% το φθινόπωρο στην ευρωζώνη.

Η Κριστίν Λαγκάρντ καλωσορίζει στην ευρωζώνη την Κροατία, η οποία θα είναι η 20ή χώρα που θα υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου. Ένα γεγονός που η πρόεδρος της ΕΚΤ υπόσχεται «να γιορτάσει».

The past year has challenged us more than we could have imagined. During this holiday period, I hope you will share moments of joy and celebration with your loved ones.

