Κρήτη: Από αναθυμιάσεις πιθανότατα πέθανε ο 34χρονο πατέρας δύο παιδιών στην Ανώπολη

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ είχε προηγηθεί φωτιά στην κουζίνα που έκαιγε για αρκετή ώρα πριν σημειωθεί έκρηξη, η οποία και γνωστοποίησε το περιστατικό.

05 Ιαν. 2026 14:50
Pelop News

Τραγικό τέλος είχε ένας 34χρονος άνδρας στην Ανώπολη του Δήμος Χερσονήσου, παραμονή των Θεοφανίων, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ είχε προηγηθεί φωτιά στην κουζίνα που έκαιγε για αρκετή ώρα πριν σημειωθεί έκρηξη, η οποία και γνωστοποίησε το περιστατικό.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στην κουζίνα, πιθανότατα την ώρα που ο 34χρονος είχε πάει να μαγειρέψει. Η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση καπνών/αερίων στον χώρο της κουζίνας. Ο άνδρας, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, ήταν ήδη νεκρός πριν από την έκρηξη. Δεν κατέληξε από εγκαύματα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα από εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων, που τον οδήγησαν σε απώλεια αισθήσεων και θάνατο.

Τον 34χρονο εντόπισε η αδελφή του, η οποία έσπασε την πόρτα του σπιτιού και προσπάθησε να τον απομακρύνει από την κουζίνα. Δυστυχώς, όταν έφτασε, ήταν ήδη αργά.

Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν έγκαιρα, αλλά ο θάνατος του άνδρα είχε ήδη επέλθει. Γείτονες ανέφεραν στο Neakriti.gr, ότι δεν άκουσαν ισχυρή έκρηξη, αλλά έκαναν λόγο για έντονη οσμή καπνού στην ατμόσφαιρα.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου.

Ο άτυχος 34χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής και πατέρας δύο παιδιών.

