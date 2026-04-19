Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό

19 Απρ. 2026 20:52
Pelop News

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν όχημα που οδηγούσε νεωκόρος της ενορίας Σκοτεινού κατέληξε σε γκρεμό με τον ίδιο να εγκλωβίζεται σε αυτό.

Ο νεωκόρος κατευθυνόταν προς το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό, μεταφέροντας εκκλησιαστικά είδη, όπως το ευαγγέλιο, ιερά σκεύη και βιβλία με ψαλμούς, ενόψει προγραμματισμένης Θείας Λειτουργίας και ευλόγησης αιγοπροβάτων και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Περίπου ενάμισι χιλιόμετρο πριν τον προορισμό του, το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή όταν ο ιερέας και μέλη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου τον αναζήτησαν για την έναρξη της λειτουργίας. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο χωριό και εντόπισαν το όχημα στον γκρεμό, με τον νεωκόρο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό.

Με τη συνδρομή γερανού, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος. Ο νεωκόρος απεγκλωβίστηκε και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παρά το περιστατικό, το πρόγραμμα της ενορίας συνεχίστηκε κανονικά, με τη Θεία Λειτουργία να τελείται και την προγραμματισμένη ευλόγηση των αιγοπροβάτων να πραγματοποιείται στη συνέχεια.

Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ – (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:17 Ψηφιακή εποχή στις διαθήκες: Άμεση πρόσβαση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr
21:08 ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Η εκτίμηση του Υπουργού Ενέργειας
21:00 Πάτρα: Εναπόθεση κλαδεμάτων σε νέα σημεία – Ετοιμάζεται ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο 2026
20:52 Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό
20:41 Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
20:32 Καιρός: Άστατη Δευτέρα με βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:18 «Οχι» σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέει το Ιράν
20:17 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο – Καίγονται οι Πειραιώτες
20:15 Μια νίκη από τους τελικούς η μπασκετική Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:08 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Έτοιμη για τον τίτλο η Ενωση – Διέλυσε τους Θεσσαλονικείς
20:00 Πάτρα: Ενας αιώνας Προσφυγικά και η ανάπλαση που… δεν τελειώνει
19:50 Σκιάθος: Φωτιά στην περιοχή του Πλατανιά
19:46 Προμηθέας: Τα σενάρια και οι ισοβαθμίες για μία θέση στα πλέι-οφ
19:39 Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μόναχο λίγο πριν από αγώνα της Μπάγερν
19:30 Premier League: Νίκη για τη σωτηρία πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Αιγιάλεια: Συνάντηση Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τις αλλαγές του e-ΕΦΚΑ
19:09 Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18
19:09 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια
19:08 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19:01 Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες
