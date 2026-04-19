Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν όχημα που οδηγούσε νεωκόρος της ενορίας Σκοτεινού κατέληξε σε γκρεμό με τον ίδιο να εγκλωβίζεται σε αυτό.

Ο νεωκόρος κατευθυνόταν προς το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό, μεταφέροντας εκκλησιαστικά είδη, όπως το ευαγγέλιο, ιερά σκεύη και βιβλία με ψαλμούς, ενόψει προγραμματισμένης Θείας Λειτουργίας και ευλόγησης αιγοπροβάτων και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Περίπου ενάμισι χιλιόμετρο πριν τον προορισμό του, το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή όταν ο ιερέας και μέλη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου τον αναζήτησαν για την έναρξη της λειτουργίας. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο χωριό και εντόπισαν το όχημα στον γκρεμό, με τον νεωκόρο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό.

Με τη συνδρομή γερανού, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος. Ο νεωκόρος απεγκλωβίστηκε και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παρά το περιστατικό, το πρόγραμμα της ενορίας συνεχίστηκε κανονικά, με τη Θεία Λειτουργία να τελείται και την προγραμματισμένη ευλόγηση των αιγοπροβάτων να πραγματοποιείται στη συνέχεια.

Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ – (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



