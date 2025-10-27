Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/10), παρουσία δεκάδων πολιτών που συμμετείχαν στη γιορτή. Ο 23χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Απόστολο Λύτρα, προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία και παραδόθηκε, μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την Κρήτη.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων, όταν ο 23χρονος έβγαλε ένα 22άρι πιστόλι και πυροβόλησε τον 52χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, στη διάρκεια της καθιερωμένης γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, βυθίζοντας τη γιορτή στο πένθος.

Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου

Ο 52χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δράστης, μετά τη διαφυγή του, παραδόθηκε στις αρχές, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας.

