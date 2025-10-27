Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά

Στις Αρχές παραδόθηκε ο 23χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο θείο του, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά.

Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
27 Οκτ. 2025 14:38
Pelop News

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/10), παρουσία δεκάδων πολιτών που συμμετείχαν στη γιορτή. Ο 23χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Απόστολο Λύτρα, προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία και παραδόθηκε, μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την Κρήτη.

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων, όταν ο 23χρονος έβγαλε ένα 22άρι πιστόλι και πυροβόλησε τον 52χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, στη διάρκεια της καθιερωμένης γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, βυθίζοντας τη γιορτή στο πένθος.

Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου

Ο 52χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δράστης, μετά τη διαφυγή του, παραδόθηκε στις αρχές, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ