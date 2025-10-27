Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας στο Έλος Κισσάμου, όπου ένας 23χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο ξάδελφό του μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους, μετατρέποντας τη γιορτή του χωριού σε σκηνή εγκλήματος. Οι αρχές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την οικογένεια του δράστη, επιχειρώντας να τον πείσουν να παραδοθεί, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αποτρέψουν κύκλο αντεκδικήσεων.

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 18:00, στην πλατεία του χωριού, την ώρα που η γιορτή κάστανου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, χόρευε όταν ο 23χρονος ξάδελφός του τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος με όπλο μικρού διαμετρήματος, πιθανότατα 22άρι. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό, με τη μουσική να σταματά απότομα και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Στο σημείο βρέθηκαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.





Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστης και θύμα είχαν χρόνιες προσωπικές διαφορές, ενώ λίγες ημέρες πριν από το φονικό φέρεται να είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους, κατά τον οποίο ο 52χρονος είχε χτυπήσει τον νεαρό. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν προμελετημένη.

Μετά το έγκλημα, ο 23χρονος εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε, με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου πιστεύεται ότι έχει καταφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, έχει ήδη επικοινωνήσει με συγγενικά του πρόσωπα και φέρεται διατεθειμένος να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Οι τοπικές αρχές, φοβούμενες ενδεχόμενη βεντέτα, έχουν ενισχύσει την αστυνομική παρουσία στην περιοχή και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις δύο οικογένειες για να αποφευχθούν αντίποινα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με τους κατοίκους να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη κάτι τέτοιο, μπροστά στα παιδιά μας», δηλώνουν σοκαρισμένοι χωριανοί, ενώ το Έλος έχει βυθιστεί στο πένθος.

Ο μουσικός Νίκος Ζωιδάκης, που λίγο πριν το φονικό βρισκόταν στη σκηνή της γιορτής, περιγράφει το κλίμα ως απολύτως ήρεμο. «Το γλέντι είχε τελειώσει. Δεν υπήρξε καμία φασαρία, καμία μπαλωθιά, τίποτα που να προμήνυε αυτό που ακολούθησε», ανέφερε στο patris.gr, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την εν ψυχρώ δολοφονία.

Η Κρήτη μετρά ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο που αναζωπυρώνει το διαχρονικό φαινόμενο των οικογενειακών διαφορών και των κύκλων βίας, αφήνοντας πίσω της μια κοινότητα βυθισμένη στον φόβο και τη σιωπή.

