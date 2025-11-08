Κρήτη σε επιχειρησιακό συναγερμό: Ενίσχυση 150 αστυνομικών μετά τη φονική σύγκρουση – Σαρωτικά μέτρα κατά της οπλοκατοχής

Μετά την αιματηρή συμπλοκή που κόστισε τη ζωή σε δύο άτομα, η Κρήτη μπαίνει σε φάση πλήρους επιχειρησιακής ενίσχυσης. Η ΕΛ.ΑΣ. αποστέλλει επιπλέον δυνάμεις και αναβαθμίζει τη δομή της στο νησί, με επίκεντρο την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

08 Νοέ. 2025 10:48
Η φονική σύγκρουση που συγκλόνισε την Κρήτη αποτέλεσε την αφορμή για ένα κύμα επιχειρησιακών παρεμβάσεων από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛ.ΑΣ., με στόχο να περιοριστεί η παράνομη οπλοκατοχή και η βαριά εγκληματικότητα στο νησί. Ήδη, 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στην Κρήτη, ενώ άλλοι 100 ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με εξειδικευμένο τμήμα για Ειδικά Εγκλήματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση, μετά την αιματηρή σύγκρουση που ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την ίδια, 50 αστυνομικοί έχουν ήδη αναπτυχθεί στο νησί για την ενίσχυση των ειδικών μονάδων που επιχειρούν σε υποθέσεις οπλοφορίας, ζωοκλοπών και οργανωμένων εγκλημάτων, ενώ επιπλέον 100 αστυνομικοί εντάχθηκαν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο πλέον μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για Ειδικά Εγκλήματα.

Απαντώντας στην κριτική περί καθυστέρησης, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε πως υπήρξε άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας μετά το περιστατικό, με οκτώ αστυνομικούς να φτάνουν στην περιοχή και να περιπολούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποτραπεί η φονική συμπλοκή.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες έρευνες:

Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Η δεύτερη επικεντρώνεται στην εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ώστε να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα στην Κρήτη, ενώ μόνο τους τελευταίους δέκα μήνες έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες στοχευμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τους εμπλεκόμενους στη φονική σύγκρουση, κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής ομολογήσει οπλοκατοχή ή οπλοχρησία, ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς, σημειώνοντας όμως ότι η καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα διαρκές και δύσκολο στοίχημα.

Αναφερόμενη τέλος σε σχόλια περί «αδράνειας» ή «εντοπιότητας» της τοπικής αστυνομίας, απάντησε κατηγορηματικά πως δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Οι τοπικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ενισχυτικές μονάδες από την Αθήνα.

Η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που προηγήθηκε όσο και για τη φονική συμπλοκή– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, που έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.
