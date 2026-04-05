Κρήτη: Συλλήψεις για κροτίδες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, εντατικοί έλεγχοι εν όψει Πάσχα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της παράνομης κυκλοφορίας βεγγαλικών, με τις πρώτες συλλήψεις να καταγράφονται ήδη σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, στο Ρέθυμνο, αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο έναν 52χρονο οδηγό Ι.Χ., στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 18 κροτίδες. Την ίδια ημέρα στο Ηράκλειο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου που κατείχε δύο κροτίδες, ενώ συνελήφθη και ο 50χρονος κηδεμόνας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, με στόχο την αποτροπή ατυχημάτων που συχνά αμαυρώνουν τις ημέρες του Πάσχα. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες, και ιδιαίτερα στους γονείς, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων και κροτίδων ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα.

