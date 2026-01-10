Κρήτη: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε ενώ είχε πάει για κυνήγι

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Βιάννο ο τραγικός θάνατος του νεαρού άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Δήμου Βιάννου. Ο 27χρονος Στέλιος ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του σε ορεινή περιοχή έπεσε σε χαράδρα και παρά την κινητοποίηση των Αρχών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τo viannitika.gr , ο νεαρός με καταγωγή από την Άνω Βιάννο προέρχεται από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέλιου εξέδωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατόκαμπου και Καψάλων «Η Βίγλα», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του και αναφέρει πως θα καταθέσει ψήφισμα στη μνήμη του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου & Καψαλών «Η Βιγλα» εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο και πρόωρο χαμό του νέου Στέλιου Τσικνάκη από την Άνω Βιάννο.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, «έφυγε» ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, αφήνοντας πίσω του βαθιά οδύνη στην οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Άνω Βιάννου και του Κερατοκάμπου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους γονείς, τα αδέρφια του αλλά και την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, Τσικνάκη Μαρία, πρώτη θεία του εκλιπόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Βιγλα» αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθεί αυτό το ψήφισμα στη μνήμη του Στέλιου και να δημοσιοποιηθεί στους τοπικούς φορείς και μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη σεβασμού και συλλογικής θλίψης.

Το δυστύχημα

Ο άτυχος νέος, με καταγωγή από την Άνω Βιάννος, είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί Βιάννου, μια περιοχή που γνώριζε καλά και επισκεπτόταν συχνά. Το κυνήγι ήταν το αγαπημένο του χόμπι, μια δραστηριότητα που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός φέρεται να γλίστρησε σε απότομο σημείο με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα βάθους περίπου 80 έως 100 μέτρων. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εθελοντών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης του άτυχου νέου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Δυστυχώς ο Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ.

