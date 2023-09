Κρυολόγημα – αλλεργία: Πώς να καταλάβετε την διαφορά

Αν αυτές τις μέρες ταλαιπωρείστε από συμφόρηση και ρινική καταρροή, το πρώτο πράγμα που πιθανόν να σκεφτείτε είναι πως περνάτε κάποιο κρυολόγημα. Όμως, αυτά μπορεί να είναι και συμπτώματα αλλεργιών, οι οποίες βασανίζουν πολλούς ανθρώπους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μαθαίνοντας τις διαφορές μεταξύ αλλεργιών και κρυολογήματος, μπορείτε να βρείτε τη σωστή μέθοδο ανακούφισης – και μάλιστα γρήγορα.

Δεδομένου ότι τα κρυολογήματα και οι αλλεργίες έχουν πολλά ίδια συμπτώματα, μπορεί να είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε τις δύο καταστάσεις.

Σύμφωνα με το healthline.com, ένα κοινό κρυολόγημα προκαλείται από έναν ιό. Πολλοί διαφορετικοί τύποι ιών ευθύνονται για τα κρυολογήματα. Ενώ τα συμπτώματα και η σοβαρότητα μπορεί να ποικίλλουν, τα κρυολογήματα γενικά μοιράζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά.

Είναι πιθανό να κρυολογήσετε οποιαδήποτε εποχή του έτους, ακόμη και το καλοκαίρι. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εκτιμά ότι ο μέσος υγιής ενήλικας παθαίνει δύο ή τρία κρυολογήματα το χρόνο.

Οι αλλεργίες συμβαίνουν όταν το ανοσοποιητικό σας σύστημα αντιδρά αρνητικά σε ορισμένες ουσίες. Όταν εκτιθέμεθα σε κάτι αλλεργιογόνο, το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει πολλαπλές χημικές ουσίες που ονομάζονται ισταμίνες. Αυτή η απελευθέρωση ισταμίνης είναι που προκαλεί τα συμπτώματα της αλλεργίας.

Τα εποχιακά αλλεργιογόνα, όπως η γύρη των δέντρων, του γρασιδιού και των ζιζανίων, είναι κοινά αίτια αλλεργιών, αλλά μπορεί κανείς να είναι αλλεργικός σε κάποια ουσία όλο το χρόνο.

