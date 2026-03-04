ΚΤΕΛ Αχαΐας: Αναβολή της τελετής εγκαινίων, πότε προβλέπεται να γίνει

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 14 Μαρτίου η τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου του ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Πάτρα. Η νέα διοίκηση του Οργανισμού σεβάστηκε απόφαση της προηγούμενης διοίκησης και η εκδήλωση μετατίθεται για μεταγενέστερη ημερομηνία, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι.

Η είσοδος του νέου κτιρίου που στεγάζει τις υπηρεσίες
04 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Με απόφαση της πρώην διοίκησης του ΚΤΕΛ Αχαΐας, δεν θα γίνει στις 14 Μαρτίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, η εκδήλωση της τελετής εγκαινίων του νέου οικήματος που στεγάζει τον Οργανισμό (στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Οθωνος-Αμαλίας).

Η νέα διοίκηση του ΚΤΕΛ Αχαΐας σεβάστηκε την απόφαση και έτσι τα εγκαίνια οδεύουν προς το καλοκαίρι χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Αχαΐας Βασίλη Αντωνόπουλο, ο οποίος επιβεβαίωσε τα παραπάνω.

Ο Βασίλης Αντωνόπουλος τόνισε: «Πράγματι, ισχύει ότι δεν θα γίνει η τελετή εγκαινίων στις 14 Μαρτίου με απόφαση της προηγουμένης διοίκησης. Εμείς σεβαστήκαμε την απόφασή της και τα εγκαίνια θα προγραμματιστούν σε μια άλλη ημερομηνία στο μέλλον».

Θυμίζουμε ότι την ίδια ημέρα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων του ΚΤΕΛ από ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο ούτε το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τότε.

