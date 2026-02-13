Κτίρια-«παγίδες» στην Πάτρα: Νέο περιστατικό κατάρρευσης στη συμβολή Ιωνίας και Σμύρνης ΦΩΤΟ

Κατέρρευσε πρόσοψη παλαιάς οικίας. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

13 Φεβ. 2026 9:32
Pelop News

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα των ετοιμόρροπων κτισμάτων στην πόλη σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ιωνίας και Σμύρνης.

Τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας παλαιού διώροφου κτιρίου κατέρρευσε, γεμίζοντας το πεζοδρόμιο και μέρος του οδοστρώματος με μπάζα και φερτά υλικά.

Το περιστατικό, που έρχεται να προστεθεί σε πολλά ακόμα παρόμοια το προηγούμενο διάστημα, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για τον εντοπισμό και την άμεση λήψη μέτρων στα επικίνδυνα κτίρια της πόλης.

