Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό

Εως την Παρασκευή 6/02/2026 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό.

03 Φεβ. 2026 10:44
Pelop News

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 3/02/2026 στις 07:00 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αβγού έως και τον Α/Κ Εγνατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Οι οδηγοί με προορισμό τα Ιωάννινα, εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Άρτας-Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι, λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου (προς Ιωάννινα).
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
