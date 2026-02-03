Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 3/02/2026 στις 07:00 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αβγού έως και τον Α/Κ Εγνατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Οι οδηγοί με προορισμό τα Ιωάννινα, εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Άρτας-Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι, λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου (προς Ιωάννινα).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

