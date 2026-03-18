Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ

Υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων που αποδομήθηκε πριν από λίγα 24ωρα στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. και, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα, ενώ εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο που, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς, κυρίως προερχόμενους από χώρες της Ασίας, αξιοποιώντας ως βασικό μηχανισμό μια επιχείρηση στο Ηράκλειο που λειτουργούσε ως κάλυψη της παράνομης δράσης. Στο επίκεντρο της δικογραφίας φέρεται να βρίσκεται ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως ο βασικός συντονιστής της οργάνωσης, έχοντας γύρω του συγγενικά και άλλα απολύτως έμπιστα πρόσωπα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο σύστημα που περιλάμβανε τη μετάκληση αλλοδαπών, τη διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και τον έλεγχο της ροής χρημάτων. Πίσω από τη νόμιμη εικόνα της επιχείρησης, είχε στηθεί, όπως περιγράφεται, ένας ολόκληρος μηχανισμός που διαχειριζόταν κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την είσοδο των εργατών στη χώρα μέχρι την παραμονή και την εργασιακή τους εκμετάλλευση.

Η οργάνωση φαίνεται πως αξιοποιούσε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη μετάκληση εργαζομένων, ώστε η είσοδος στη χώρα να παρουσιάζεται ως απολύτως νόμιμη. Στην πράξη, όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν εικονικοί εργοδότες, καταρτίζονταν ψευδείς συμβάσεις εργασίας και δεν τηρούνταν οι ουσιαστικές υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν τυπικά ως νόμιμοι, αλλά στην πραγματικότητα εντάσσονταν σε ένα παράλληλο σύστημα πλήρους εξάρτησης.

Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας του κυκλώματος ήταν, όπως προκύπτει, η δημιουργία «δεσμών χρέους». Οι αλλοδαποί φέρεται να πλήρωναν μεγάλα ποσά προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα και στη συνέχεια υποχρεώνονταν να τα «ξεχρεώσουν» μέσα από συνθήκες πίεσης και ελέγχου. Κατά τις αρχές, αυτό το χρέος λειτουργούσε ως σταθερός μηχανισμός ομηρίας, διασφαλίζοντας ότι τα θύματα δεν θα μπορούσαν εύκολα να αποδεσμευτούν από το σύστημα εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην πρακτική της παρακράτησης ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ήδη τουλάχιστον 19 περιπτώσεις αλλοδαπών, των οποίων τα διαβατήρια φέρεται να είχαν αφαιρεθεί από μέλη του κυκλώματος. Οι αρχές θεωρούν ότι αυτή η πρακτική ήταν κομβική, καθώς στερούσε από τα θύματα τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης ή αποχώρησης και τα καθιστούσε απόλυτα εξαρτημένα από τους διακινητές και τους διαχειριστές της υπόθεσης.

Από την επεξεργασία των ψηφιακών και εγγράφων πειστηρίων, αλλά και του οπτικοακουστικού υλικού, οι ερευνητές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεννόησης των μελών της οργάνωσης. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει, οι επαφές τους επικεντρώνονταν στη διαχείριση των εργατών, στην τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, στην αποφυγή ελέγχων και στη διατήρηση της επίφασης νομιμότητας, στοιχείο που δείχνει, όπως εκτιμούν, πλήρως συντονισμένη και οργανωμένη εγκληματική δράση.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είναι 16 Έλληνες και πέντε αλλοδαποί. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πρόσωπα του βασικού πυρήνα, μεσάζοντες, επιχειρηματίες που εμφανίζονταν ως εικονικοί εργοδότες και συνεργοί που διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Παράλληλα, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι επίσης ιδιαίτερα βαριά. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο όφελος από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ψηφιακά πειστήρια, έγγραφα και χρηματικό ποσό που φτάνει συνολικά τις 202.170 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η εμπορία ανθρώπων, η διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η παράνομη κατακράτηση.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα τόσο για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της δράσης του κυκλώματος όσο και για τον εντοπισμό κάθε προσώπου που ενδέχεται να είχε ρόλο στη λειτουργία του.

