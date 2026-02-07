Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: 25 συλλήψεις, κακουργηματικές διώξεις και βαριές κατηγορίες

Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Βοιωτία αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, με τους συλληφθέντες να αντιμετωπίζουν σοβαρό κατηγορητήριο.

07 Φεβ. 2026 22:00
Pelop News

Αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για λαθρεμπορία, πλαστογραφία, διευκόλυνση εγκληματικής δράσης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη παράνομη κατοχή όπλων. Παράλληλα, ασκήθηκαν και διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για επιμέρους αδικήματα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

