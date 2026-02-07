Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: 25 συλλήψεις, κακουργηματικές διώξεις και βαριές κατηγορίες

Αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για λαθρεμπορία, πλαστογραφία, διευκόλυνση εγκληματικής δράσης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη παράνομη κατοχή όπλων. Παράλληλα, ασκήθηκαν και διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για επιμέρους αδικήματα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



