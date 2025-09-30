Κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/9) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και επαγγελματίες του χώρου, όπως λογιστές. Ήδη έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

