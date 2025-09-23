Κύμα συμπαράστασης στον Τζίμι Κίμελ: Ποιοι σταρ του Χόλιγουντ συνυπογράφουν υπέρ της ελευθερίας του λόγου

Μέριλ Στριπ, Τζένιφερ Άνιστον, Τομ Χανκς και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες στηρίζουν τον παρουσιαστή, μετά την αναστολή της εκπομπής του από το ABC.

23 Σεπ. 2025 8:28
Pelop News

Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και προσωπικότητες του Χόλιγουντ συνυπογράφουν επιστολή συμπαράστασης προς τον Τζίμι Κίμελ, έπειτα από την αιφνίδια αναστολή της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!» από το ABC. Μεταξύ αυτών, μεγάλα ονόματα όπως η Μέριλ Στριπ, ο Τομ Χανκς, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπεν Άφλεκ.

Η επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), υπερασπίζεται το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. «Δεν πρέπει ποτέ να δεχόμαστε κυβερνητικές απειλές ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ τονίζει πως «οι πιέσεις σε καλλιτέχνες και δημοσιογράφους αντιβαίνουν στις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας».

Στην παρέμβαση συμμετέχουν επίσης η Σελένα Γκόμεζ, ο Πέδρο Πασκάλ, η Τζέιν Φόντα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Νάταλι Πόρτμαν, η Τζέιμι Λι Κέρτις, ο Μπεν Στίλερ, η Ολίβια Ροντρίγκο και πολλοί ακόμη.

Η απόφαση του καναλιού να «παγώσει» την εκπομπή του Κίμελ στις 17 Σεπτεμβρίου ήρθε λίγες ώρες πριν την προβολή της, έπειτα από σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης Turning Point USA. Ο Κερκ είχε πυροβοληθεί θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις αρχές να συλλαμβάνουν στη συνέχεια τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης και άλλα έξι αδικήματα.

Η ACLU καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν την ελευθερία του λόγου, υπογραμμίζοντας πως «αν φιμωθεί ένας, φιμώνονται όλοι».
