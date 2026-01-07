Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για Ατρόμητο και Πήγασο

Τα φαβορί επικράτησαν στα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Κύπελλου Ερασιτεχνών.

Ο Ατρόμητος Πατρών επικράτησε 4-1 εκτός έδρας του Λιμνοχωρίου με γκολ των Τζουραμάνη, Ντζάνη, Σκούρτα και Σμυρλή, ενώ ο Πήγασος με γκολ που σημείωσαν οι Κακαβούλας στο 16′ και Καραπιπέρης στο 20′ νίκησε εκτός έδρας τον Αχιλλέα Καμαρών και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» έχουν ως εξής:

Κεραυνός – Θύελλα Πατρών

Ατρόμητος – Πήγασος

Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

Πάτραι – Αχαϊκή

Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή

Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος

Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου

