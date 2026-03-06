Κύπρος: Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Παρασκευή 6/03/2026, ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες, θέτοντας σε συναγερμό το Ακρωτήρι. Χθες ήχησαν δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την κυβέρνηση, αναφέρει το philenews.com.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τρεις επιθέσεις με drones, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

