Κυψέλη: 14 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα

Ομάδα κουκουλοφόρων προχώρησε σ’ επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, στην οδό Θήρας, το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025.

Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης

Περίπου 5-6 άτομα κινήθηκε προς το Αστυνομικό Τμήμα επί της οδού Θήρας, πέταξαν τις βόμβες μολότοφ προς την είσοδο και την σκοπιά, ενώ στη συνέχεια διέφυγε προς την πλατεία Κυψέλης.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σημειώθηκαν υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες ενώ υπήρξε εμπρησμός και σε ένα κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θήρας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 14 προσαγωγές ατόμων, 12 εκ των οποίων προσήχθησανστην Κρατική Ασφάλεια στη ΓΑΔΑ και δύο στο ΑΤ Κυψέλης.

