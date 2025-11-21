Κυριακή η μάχη γυναικών του ΝΟΠ με Ηλιούπολη

Αντί για Σάββατο που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα γίνει η μονομαχία της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠΟ η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη για την 10η αγωνιστική.

Αυτό εξυπηρετεί την πατρινή ομάδα, καθώς έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης μετά τον αγώνα που έδωσε την Τέταρτη με τη Γλυφάδα.

Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο γιατί οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και ο ΝΟΠ θα τα δώσει όλα για να πάριε τη νίκη και αν κάνει βήμα παραμονής.

