Κυριάκος Μητσοτάκης: Εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας ο νέος κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης deiktesota.gov.gr

O Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας» τον νέο κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος παρουσιάστηκε την Τρίτη (17/3/26) στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη στην οποία προήδρευσε ο πρωθυπουργός.

ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Μέσω του κόμβου αυτού καθίστανται για πρώτη φορά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με κρίσιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση εξέφρασε την ικανοποίησή του και δήλωσε «πολύ εντυπωσιασμένος από το εργαλείο αυτό» και συνεχάρη τις υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίπονη, συλλογή όλων των σχετικών δεδομένων.

«Θα έλεγα ότι αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες, διαφάνειας και λογοδοσίας, να μπορούν να γνωρίζουν τις πραγματικές επιδόσεις του Δήμου τους και να μπορούν, κατά συνέπεια, να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των Δημάρχων με βάση αντικειμενικούς δείκτες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Είναι σίγουρα ένα εργαλείο για τους ίδιους τους Δημάρχους, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική και, συγκρινόμενοι πια με άλλους Δήμους, να βλέπουν πού υστερούν και πού πλεονεκτούν».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι είναι ένα εργαλείο και για το υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χρηματοδότησης για να επιβραβεύει συγκεκριμένες συμπεριφορές, να θέτει στόχους και στη συνέχεια να μετρά την αποτελεσματικότητα των Δήμων, ως προς την υλοποίηση αυτών των στόχων.

«Νομίζω ότι είναι γενικά και ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής, διότι φαντάζομαι ότι αν αυτά τα στοιχεία τύχουν επεξεργασίας σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, αν τα τροφοδοτούσαμε όλα αυτά δηλαδή, για παράδειγμα, στο ChatGPT, θα μας έβγαζε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία εμείς ενδεχομένως, διά γυμνού οφθαλμού, να μην μπορούμε να τα βλέπουμε. Αλλά έχουν μεγάλη αξία εδώ οι χρονοσειρές. Ξεκινάμε με ένα έτος βάσης, ώστε να μπορούμε να μετράμε πρόοδο ή ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι στις Δημοτικές Εκλογές του 2028, θα είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, για να μπορούν αντικειμενικά να αξιολογούν και να συγκρίνουν την απόδοση των αιρετών τους αρχόντων, “αλλά φυσικά και γι’ αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να διεκδικήσουν συμμετοχή στα τοπικά κοινά, να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα , το οποίο και αυτό στη συνέχεια θα μπορεί να αξιολογείται με βάση μετρήσιμους στόχους”.

Και κατέληξε:

«Πραγματικά, πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια και, νομίζω, μία ακόμα ένδειξη του πώς τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν με ανοιχτό και προσβάσιμο τρόπο να είναι χρήσιμα και για τους πολίτες ως εργαλείο λογοδοσίας και ενημέρωσης, αλλά και για τη διοίκηση, ως ένα σημαντικό εργαλείο χάραξης πιο στοχευμένης Δημόσιας Πολιτικής».

Τι προσφέρει ο συγκεκριμένος κόμβος

Κατά την παρουσίαση, που έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, σημειώθηκε πως στην νέα πύλη deiktesota.gov.gr διατίθενται εννέα κύριοι δείκτες: Για την οικονομική λειτουργία των Δήμων, την κοινωνική προστασία που παρέχουν, την προσχολική αγωγή και τις παιδικές δομές, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση αδέσποτων ζώων και την ψηφιακή ωριμότητα.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σειρά επιμέρους υποδεικτών, με αποτέλεσμα να έχει καταρτιστεί για πρώτη φορά μία πανελλαδική βάση δεδομένων που υπηρετεί τόσο τη διαφάνεια όσο και τη χάραξη πολιτικής, με βάση τις πραγματικές και καταγεγραμμένες πλέον ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν, σε πρώτη φάση, την κατάσταση το έτος 2024, το οποίο αποτελεί και έτος βάσης για σύγκριση με επόμενες χρονιές που θα προστεθούν μελλοντικά.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε στους Δήμους και από την άντληση πληροφοριών από σχετικά κρατικά μητρώα, όπως το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Το έργο αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

