ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια»

17 Μαρ. 2026 20:00
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Όπως είναι γνωστό, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να παραδώσει την έδρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:04 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
19:40 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»
19:38 Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο, ΦΩΤΟ
19:30 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία
19:20 Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί για το Τορούν η Εθνική μας ομάδα
19:20 Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα
19:10 Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν
19:00 Ο εύκολος διασυρμός είναι κανόνας…
18:56 Γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά; Τα 12 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα
18:53 Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις
18:50 Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων
18:45 Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά
18:43 Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει ίδιο ποσοστό με τη Ρεάλ για πρόκριση στα προημιτελικά
18:40 Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές
18:39 Ανακαίνιση σπιτιού: σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν τον χώρο και αυξάνουν την αξία του ακινήτου
18:37 Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων
18:29 Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ