Κύστη κόκκυγος με laser Θεσσαλονίκη | US guided SiLaD

Kύστη κόκκυγος: όταν η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη laser τεχνική αλλάζει τα δεδομένα

Η κύστη κόκκυγος είναι μια πάθηση που πολλοί την ανακαλύπτουν τυχαία: ένα «σπυρί» ανάμεσα στους γλουτούς, πόνος στο κάθισμα, λίγη έκκριση υγρού που λερώνει το εσώρουχο. Συχνά υποτιμάται, καθυστερεί η σωστή διάγνωση και, μέχρι να αναζητήσει ο ασθενής βοήθεια, η περιοχή έχει ήδη ταλαιπωρηθεί από επαναλαμβανόμενες φλεγμονές, αποστήματα και μικρά συρίγγια.

Στην κλασική χειρουργική πρακτική, η κύστη κόκκυγος αντιμετωπιζόταν με μεγάλα χειρουργικά τραύματα, εκτεταμένες εκτομές και μακρόχρονη επούλωση. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση laser μείωσε αισθητά το χειρουργικό τραύμα, ωστόσο οι περισσότερες τεχνικές βασίζονταν σε «τυφλή» προώθηση της ίνας μέσα στα συρίγγια, χωρίς δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της πορείας της.

Από την κλασική laser τεχνική στην US guided SiLaD

Η τεχνική US guided SiLaD (Ultrasound Guided Sinus Laser Destruction), που εφαρμόζει Ο Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος στη Θεσσαλονίκη, ήρθε να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό: να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα του laser με την ασφάλεια της πραγματικού χρόνου απεικόνισης.

Με λίγα λόγια, αντί να «ψάχνουμε στο περίπου» τον παθολογικό πόρο, τον βλέπουμε στην οθόνη του υπερήχου. Μέσα από μια μικρή οπή εισάγεται ειδική, λεπτή ακτινική ίνα laser, η οποία συνδέεται με ακτινοσκιερή βελόνα. Ολόκληρη η διαδρομή – κύρια κοιλότητα και διακλαδώσεις – παρακολουθείται βήμα-βήμα με υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα. Έτσι ο χειρουργός γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται, τι καυτηριάζει και πόση ενέργεια δίνει σε κάθε τμήμα του συριγγίου.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τον ασθενή;

Πιο στοχευμένη θεραπεία : η ενέργεια του laser κατευθύνεται μόνο στο παθολογικό τοίχωμα της κύστης και των συριγγίων, αποφεύγοντας άσκοπες κακώσεις σε υγιείς ιστούς.

: η ενέργεια του laser κατευθύνεται μόνο στο παθολογικό τοίχωμα της κύστης και των συριγγίων, αποφεύγοντας άσκοπες κακώσεις σε υγιείς ιστούς. Μικρότερο τραύμα – λιγότερος πόνος : η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές οπές, χωρίς μεγάλες αφαιρέσεις δέρματος και υποδορίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα.

: η επέμβαση γίνεται μέσα από μικρές οπές, χωρίς μεγάλες αφαιρέσεις δέρματος και υποδορίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα : ο ασθενής σηκώνεται και περπατά άμεσα, επιστρέφει πιο γρήγορα στην εργασία του, χωρίς τις πολύωρες καθημερινές περιποιήσεις ενός μεγάλου ανοικτού τραύματος.

: ο ασθενής σηκώνεται και περπατά άμεσα, επιστρέφει πιο γρήγορα στην εργασία του, χωρίς τις πολύωρες καθημερινές περιποιήσεις ενός μεγάλου ανοικτού τραύματος. Καλύτερος έλεγχος της νόσου: η υπερηχογραφική χαρτογράφηση μειώνει τον κίνδυνο να μείνουν «κρυφές» διαδρομές αθεράπευτες, κάτι που στο παρελθόν μπορούσε να οδηγήσει σε υποτροπές.

Δεν είναι ίδια κάθε κύστη κόκκυγος – ούτε κάθε ασθενής

Παρότι η US guided SiLaD είναι ελάχιστα επεμβατική και ιδιαίτερα ελκυστική ως επιλογή, δεν αποτελεί λύση για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μορφές κύστης κόκκυγος πολύ εκτεταμένες, με παραμελημένες φλεγμονές, πολλαπλά χειρουργεία ή σημαντικές ανατομικές παραμορφώσεις, όπου μπορεί να χρειαστούν πιο κλασικές ή συνδυαστικές προσεγγίσεις.

Γι’ αυτό και κάθε περιστατικό αξιολογείται ξεχωριστά:

με λεπτομερές ιστορικό,

κλινική εξέταση,

και, όπου χρειάζεται, απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία.

Μόνο έτσι μπορούμε να απαντήσουμε με ειλικρίνεια στο βασικό ερώτημα του ασθενούς: «Είμαι κατάλληλος για αυτή την τεχνική ή χρειάζομαι κάτι διαφορετικό;».

Ρεαλιστικές προσδοκίες – σύγχρονη, αλλά όχι «μαγική» λύση

Η US guided SiLaD έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά στη θεραπεία της κύστης κόκκυγος, όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μιλάμε για χειρουργική επέμβαση, με συγκεκριμένα – έστω χαμηλά – ποσοστά υποτροπών και επιπλοκών. Το πιο σημαντικό είναι ο ασθενής να ενημερώνεται πλήρως:

τι κερδίζει με την ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση,

ποια είναι τα ρεαλιστικά ποσοστά επιτυχίας στη δική του περίπτωση,

ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθήσει μετά την επέμβαση, ώστε να μειώσει τις πιθανότητες να ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα.

Αν αναζητάτε αξιόπιστη λύση για την κύστη κόκκυγος στη Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε ιατρό με τεκμηριωμένη εμπειρία στην εφαρμογή όλων των θεραπευτικών τεχνικών.

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον Χειρουργό Πρωκτολόγο Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



