Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Nέα, σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη «ένοχη σιωπή» στα περί εμπλοκής του βουλευτή της Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΠΑΣΟΚ να ζητά την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει απαντήσει σε όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση».

Οι ίδιες πηγές απαντούν και στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Μυλωνάκη, υπενθυμίζοντας ότι στις απαντήσεις του στη Βουλή«διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, που καταλήγουν με νόημα: «Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

Αποπομπή Μυλωνάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ

Οι κυβερνητικές πηγές απάντησαν στις δύο ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, που επικαλούνται δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε καλέσει τον Σεπτέμβριο του 2024 τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο «για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις», αλλά και του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό τον απέλυσε.

«Καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης», τονίζει, και βάζει στο στόχαστρό του και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που όπως υποστηρίζει «γνώριζε πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς».

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε αποπομπή του κ. Μυλωνάκη και απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν δρούσε αυτοβούλως. «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», πρόσθεσε.

Ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση, με την οποία το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για «αφωνία» και έθεσε ερωτήματα για το εάν ο κ. Μυλωνάκης ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα, αν η πρακτική του ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού και γιατί η πλειοψηφία αρνείται την κλήτευσή του στην εξεταστική.

