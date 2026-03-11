Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα

Σε έκτακτη παρέμβαση για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας προχωρά η κυβέρνηση, επιβάλλοντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θέλει να προλάβει ανατιμήσεις και στρεβλώσεις στην αγορά σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας. Όπως ανέφερε, το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε επαγρύπνηση για ενδεχόμενες επιπλέον επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας έχουν εντείνει την ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων. Το κυβερνητικό σκεπτικό, όπως αποτυπώνεται από τις σημερινές δηλώσεις, είναι ότι η διεθνής αστάθεια δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για αδικαιολόγητες αυξήσεις στην εγχώρια αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 νέα ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τις έκτακτες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Η σημερινή κίνηση δείχνει ότι η κυβέρνηση επιλέγει προληπτική γραμμή απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, επιχειρώντας να συγκρατήσει την αγορά σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής, όπως η ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένονται πλέον από τις επίσημες ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου.

