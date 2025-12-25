Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας

Ένα ευρύ και φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών παρεμβάσεων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για τους επόμενους 18 μήνες, έως και την ολοκλήρωση της θητείας της, με στόχο την αντιμετώπιση –ή έστω τον δραστικό περιορισμό– χρόνιων αδυναμιών και παθογενειών του ελληνικού κράτους.

Ο σχεδιασμός εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος πολιτικών: από τη λειτουργία του Δημοσίου και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, έως τις υποδομές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, την απασχόληση και την εκπαίδευση.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου ενάμιση έτους, καθώς συνδέονται άμεσα με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνολικού ύψους 16,6 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2026.

Μείωση γραφειοκρατίας και απλοποίηση αδειοδοτήσεων

Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η συστηματική προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας, που θεωρείται βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, έχει εγκρίνει 24 συγκεκριμένες δράσεις, εκ των οποίων οι μισές στοχεύουν άμεσα στη διευκόλυνση των συναλλαγών επιχειρήσεων και Δημοσίου. Κεντρικός στόχος είναι η μείωση του διοικητικού βάρους, η απλοποίηση των διαδικασιών και η επιτάχυνση εγκρίσεων που σήμερα συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος και καθυστερήσεις.

Παράλληλα, προωθείται δεύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την απλοποίηση της αδειοδότησης σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, καθώς και για την ταχύτερη ωρίμανση στρατηγικών επενδύσεων. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να αποτυπωθεί σε ειδικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αρχές του 2026, με άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Οι 14 κομβικές μεταρρυθμίσεις του ΠΔΕ

Στον πυρήνα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνονται 14 κομβικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

η πλήρης ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου

η κατάρτιση και επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση 250 εκατ. ευρώ, ώστε να μπει τάξη στον χωροταξικό σχεδιασμό και στη χρήση γης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η οποία ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει στην επιτάχυνση της απονομής της. Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους 550 εκατ. ευρώ, θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της εμπιστοσύνης πολιτών και επενδυτών.

Υποδομές, ενέργεια και πράσινη μετάβαση

Κεντρικό ρόλο στον κυβερνητικό σχεδιασμό κατέχουν οι υποδομές και η ενεργειακή μετάβαση. Στον τομέα της ενέργειας, προβλέπεται η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 1.380 MW, μέσω αντλησιοταμίευσης και μπαταριών, με χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παράλληλα, έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης –όπως αυτά των Κυκλάδων και τα συνοδευτικά έργα του ΑΔΜΗΕ– απορροφούν 145 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναβαθμισμένα προγράμματα «Εξοικονομώ» για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και δημόσια κτίρια φτάνουν συνολικά τα 2,1 δισ. ευρώ.

Στις μεταφορές, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει επενδύσεις 220 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, εκ των οποίων 140 θα κυκλοφορήσουν στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη.

Απολιγνιτοποίηση, πολιτική προστασία και ψηφιακό Δημόσιο

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση. Στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, επενδύσεις 242 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αποκατάσταση περίπου 60.000 στρεμμάτων πρώην λιγνιτωρυχείων.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, το πρόγραμμα «Αιγίς» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2025 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή καταγραφή όλων των αρχείων του Δημοσίου, έργο ύψους 550 εκατ. ευρώ, καθώς και η πλήρης διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Υγεία, εργασία, νερό και Παιδεία

Στον τομέα της Υγείας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης με χρηματοδότηση άνω των 800 εκατ. ευρώ, ενώ στην απασχόληση προβλέπονται δράσεις κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας για 7.000 ανέργους ηλικίας 25–45 ετών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, με νέο νομοσχέδιο και επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο την αποτροπή της λειψυδρίας και τη διασφάλιση επάρκειας νερού για περίπου 5,5 εκατ. κατοίκους της Αττικής τα επόμενα 30 χρόνια.

Τέλος, στην Παιδεία ανοίγει νέος κύκλος μεταρρυθμίσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με διάλογο για το νέο Λύκειο και το εθνικό απολυτήριο, αλλαγές που έρχονται να συμπληρώσουν τις πρόσφατες παρεμβάσεις στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

