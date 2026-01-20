Κυβερνητικός σχεδιασμός 2026: Πακέτο 30 μεταρρυθμίσεων και έργων από Χατζηδάκη και Σκέρτσο

Το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026, που περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και έργα, παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με θέμα «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026». Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είχαν δώσει τις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις το 2019 και το 2023, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συστηματικά να τιμά τις δεσμεύσεις της. Όπως σημείωσε, η δημοσιοποίηση του απολογισμού και η παρουσίαση των προτεραιοτήτων για το 2026 εντάσσονται στη λογική της διαφάνειας και της λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται «αδιάπτωτη», με στόχο μια ανοιχτή και έντιμη σχέση με την κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, κάνοντας λόγο για μια χρονιά κατά την οποία, παρά τις διεθνείς και εσωτερικές αντιξοότητες, υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις χάρη στην πολιτική σταθερότητα από το 2019. Όπως ανέφερε, το 66% των οροσήμων του ΕΣΔ 2025–2026, δηλαδή 3.701 από τα 5.637, ολοκληρώθηκαν εντός του 2025. «Η πρόοδος πρέπει να μετριέται και να τεκμηριώνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι βασικές παρεμβάσεις για το 2026

Στον προγραμματισμό για το 2026 περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας πολιτικής. Στην οικονομία προβλέπονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, δρομολογείται η απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ.

Στα εργασιακά, προωθείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλο τον ιδιωτικό τομέα και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στην υγεία, στόχος είναι η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.

Στην άμυνα, προβλέπεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI, ενώ στη δικαιοσύνη δρομολογείται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των υποθέσεων πολιτικής δικαιοσύνης.

Σε επίπεδο υποδομών, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα–Θεσσαλονίκη, καθώς και η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και των συστημάτων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.

Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή νέου ψηφιακού συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και ο σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ, ενώ στην προστασία του καταναλωτή προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών.

Στην παιδεία, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες, ενώ στην κοινωνική πολιτική δρομολογούνται προγράμματα προσιτής κατοικίας μέσω Κοινωνικής Κατοικίας και Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

