Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δέχθηκε κυβερνοεπίθεση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, όπως γνωστοποίησε η ίδια με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται σταδιακά, με επαναφορά όλων των συστημάτων, πάντα με προτεραιότητα την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού.

Η Euroxx τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται εντατικά.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».

Η Euroxx Χρηματιστηριακή είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, με δραστηριότητα σε υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών και επενδυτικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



