Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
27 Ιαν. 2026 10:14
Pelop News

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δέχθηκε κυβερνοεπίθεση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, όπως γνωστοποίησε η ίδια με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται σταδιακά, με επαναφορά όλων των συστημάτων, πάντα με προτεραιότητα την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού.

Η Euroxx τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται εντατικά.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».

Η Euroxx Χρηματιστηριακή είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, με δραστηριότητα σε υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών και επενδυτικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:35 Καρανίκας: Επικίνδυνη η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για τα εθνικά θέματα
10:34 Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές
10:34 Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ