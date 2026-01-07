Λαϊκές αγορές: Έρχονται τα πάνω-κάτω με τις κινητοποιήσεις, τέλος η απεργία!

Σύμφωνα με πληροφορίες αναστέλλουν την απεργία και τις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματίσει οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών σε συνέχεια επαφών με στελέχη της κυβέρνησης.

Μετά την θετική έκβαση της συνάντησης που είχαν το μεσημέρι (7.1.2026) εκπρόσωποι του κλάδου με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και το επιτελείο του, για τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στον νόμο 4849/2021, θετική ήταν και η συνάντηση με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών και από την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα.

Το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ήταν τα αιτήματα που σχετίζονται με την φορολογία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, τα οποία συζητήθηκαν σε συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός, Γιώργος Κώτσηρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο Νίκος Δημάκης, διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στα βασικά θέματα της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η τροποποίηση της τεκμαρτής φορολόγησης, καθώς οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών ζητούν να φορολογούνται για όσες ημέρες δουλεύουν, δηλαδή 150-200 ημέρες κατά μ.ο. και όχι για τις 365 ημέρες του χρόνου, καθώς σε κάποιες περιόδους δεν υπάρχει προϊόν, π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών. Οι επαγγελματίες θεωρούν ότι στις άδειες φαίνεται ο αριθμός των ημερών που λειτουργεί κάθε πωλητής ενώ μέσω των ταμειακών μηχανών -που είναι συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ- φαίνεται πόσες ημέρες λειτουργεί ένας πάγκος.

Ένα άλλο θέμα αφορά στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Σε αντίθεση με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, που έχει γίνει αποδεκτό, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής απαιτεί από τον πωλητή, είτε είναι παραγωγός στο χωράφι είτε έμπορος, να κάνει κάθε μέρα απογραφή. Οι επαγγελματίες επιχειρηματολόγησαν σημειώνοντας ότι όλες οι επιχειρήσεις κάνουν απογραφή μια φορά το χρόνο ενώ για τον παραγωγό είναι δύσκολο να κάνει τη διαδικασία κάθε ημέρα.

Εξάλλου στις λαϊκές δεν δουλεύουν μόνο έμποροι οπωροκηπευτικών που πρέπει να ζυγίζουν στο τέλος της ημέρας τα προϊόντα που έμειναν απούλητα αλλά υπάρχουν και επαγγελματίες με πάνω από 600 – 700 κωδικούς, π.χ. όσοι πωλούν κουζινικά, είδη οικιακής χρήσης κ.ο.κ.. Υπερασπίστηκαν έτσι την άποψη ότι το μέτρο είναι ανεφάρμοστο.

Ας σημειωθεί ότι πανελλαδικά λειτουργούν περί τις 1.100 λαϊκές, όπου απασχολούνται περίπου 25.000 εργαζόμενοι, παραγωγοί και έμποροι.

