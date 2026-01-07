Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί

Οσοι είχατε προγραμματίσει να πάτε σήμερα στη λαϊκή αγορά της Πάτρας στην οδό Θεμιστοκλέους, θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε τα πλάνα σας. Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί ανακοίνωσαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων επ’ αόριστον από σήμερα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα που, όπως υποστηρίζουν, αυξάνουν δυσανάλογα το λειτουργικό και φορολογικό τους βάρος. Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των λαϊκών αγορών πανελλαδικά και χαρακτηρίζεται καθολική, τόσο για επαγγελματίες όσο και για παραγωγούς.

Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις που έκανε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… Καλημέρα» ο Σπύρος Λαμπρόπουλος, αντιπρόεδρος στο ΔΣ του Συλλόγου Λαϊκής Αγοράς Πατρών «Αγιος Τρύφων», ο οποίος εξήγησε ότι «πίσω από αυτήν την κραυγή αγωνίας του κλάδου βρίσκονται μια σειρά από θεσμικά, φορολογικά και λειτουργικά προβλήματα που απειλούν άμεσα την επιβίωση των μικρών εμπόρων και παραγωγών». Οπως τόνισε, οι έμποροι στις λαϊκές αγορές αντιδρούν στα εξής:

– Ψηφιακό δελτίο αποστολής: «Είναι ανεφάρμοστο στην πράξη. Επιβάλλει εργασία από τις 4 το πρωί, σε εξωτερικούς χώρους, με βροχή και κρύο, με την ταυτόχρονη απαίτηση για καθημερινή ψηφιακή απογραφή δεκάδων προϊόντων».

– Τεκμαρτή φορολόγηση: «Επιβάλλονται φόροι για 300 ημέρες εργασίας, όταν στην πράξη οι περισσότεροι από τους εμπόρους δουλεύουν περίπου 200. Δεν λέμε όχι σε μια δίκαιη φορολόγηση, αλλά έχουμε ταυτόχρονα απαίτηση για ισονομία, λογική και δικαιοσύνη».

– Αυξημένο κόστος και γραφειοκρατία: «Τα έξοδά μας ξεπερνούν, πλέον, τα έσοδα. Το αποτέλεσμα είναι έμποροι με 25 και 30 χρόνια δουλειάς να εγκαταλείπουν το επάγγελμα».

Οπως ανέφερε ο Σπ. Λαμπρόπουλος, το νέο νομοσχέδιο έχει άμεσες επιπτώσεις στους καταναλωτές: «Προκαλεί ανατιμήσεις στα προϊόντα, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος να μετακυλίει στους πολίτες. Το αποτέλεσμα θα είναι το κλείσιμο των λαϊκών αγορών, άρα η αναγκαστική στροφή στα σούπερ μάρκετ, που προσφέρουν προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές και όχι στην ίδια ποιότητα. Αυτό θα είναι ένα δυνατό πλήγμα σε συνταξιούχους και οικονομικά αδύναμους. Οταν πιέζεται ο μικρός έμπορος, πιέζεται και ο καταναλωτής, καθώς η σχέση τους λειτουργεί σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Δυστυχώς, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι».

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν με πανελλαδική απεργία σήμερα, με τους εκπροσώπους του κλάδου να ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, οι λαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου «Αγιος Τρύφων» Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε τον Νόμο 4849/21 ως τον «αφανισμό των λαϊκών αγορών».

