Με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση σχολιάζει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του φετινού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, κάνοντας λόγο για «πολιτική ομόνοια» μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους.

Λαϊκή Συσπείρωση: «Από το κοινό ψήφισμα του 2024 στα “ξεχωριστά” αλλά κοινά πολιτικά ψηφίσματα του 2025»
10 Νοέ. 2025 11:37
Στο επίκεντρο του σχολιασμού της Λαϊκής Συσπείρωσης βρέθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την παράταξη, ενώ το 2024 υπήρξε κοινό ψήφισμα των παρατάξεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, φέτος κατατέθηκαν «ξεχωριστά» ψηφίσματα, που ωστόσο, όπως αναφέρει, «δεν κρύβουν τη στρατηγική σύμπλευση» των πολιτικών τους θέσεων.

Όπως σημειώνει η Λαϊκή Συσπείρωση, το 2025 οι επικεφαλής των παρατάξεων της ΝΔ και της σοσιαλδημοκρατίας, Λάζαρος Κυρίζογλου και Χάρης Δούκας, αν και δήλωσαν από το βήμα του συνεδρίου ότι μπορεί να υπάρξει κοινό ψήφισμα, επέλεξαν τελικά να καταθέσουν χωριστά. Το ψήφισμα της πλευράς Κυρίζογλου επικράτησε οριακά, ύστερα από φραστικές αντιπαραθέσεις για τη διαδικασία.

Η παράταξη αναφέρει ότι «παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις, τα ψηφίσματα των αστικών κομμάτων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το παιχνίδι “βρείτε τις διαφορές”», κάνοντας λόγο για «λεκτικούς λεονταρισμούς αλλά πολιτική ομόνοια».

Η Λαϊκή Συσπείρωση υποστηρίζει πως η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν η παράταξη κατέθεσε ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ζητώντας μονιμοποίηση με κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν από κοινού να στηρίξουν τους εργαζόμενους».

«Τα “καλά παιδιά” των κυβερνήσεων διαχρονικά στους δήμους, ανεξαρτήτως χρώματος, επιδίδονται σε επικοινωνιακά σόου και ανέξοδες αντιπαραθέσεις, την ώρα που οι ανάγκες των πολλών παραμένουν ακάλυπτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει πως οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης «παίρνουν θέση στο πλευρό του οργανωμένου κινήματος για να διεκδικήσουν όσα στερούνται οι εργαζόμενοι».
