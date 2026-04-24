Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σε κοινή του δήλωση μαζί με τον Δήμαρχο Ικαρίας, Φανούρη Καρούτσο, τον Δήμαρχο ΚαισαΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,ριανής, Ηλία Σταμέλο, τον Δήμαρχο Πετρούπολης, Βαγγέλη Σίμο, τον Δήμαρχο Τυρνάβου, Αστέριο Τσικριτσή και τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο, χαιρετίζουν την σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργαζόμενων στους δήμους από όλη την Ελλάδα.

Οι Δήμαρχοι που εξελέγησαν με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σημειώνουν τα εξής:

«Η σημερινή μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα με εργαζόμενους στους δήμους από όλη την Ελλάδα έστειλε ηχηρό μήνυμα ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο που διαλύει κάθε εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και κρίσιμες κοινωνικές δομές.

, γεγονός που δείχνει ότι ο οργανωμένος αγώνας φέρνει αποτελέσματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν πρέπει να σημάνει εφησυχασμό. Αντίθετα οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να βρίσκονται σε εγρήγορση, να δυναμώσουν τώρα την πάλη για όλα αυτά που μας αξίζουν και μας τα στερούν για τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων.

Οι εκλεγμένοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” θα είναι και το επόμενο διάστημα μαζί με τους εργαζομένους στους δήμους στο δίκαιο αγώνα για:

-Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

-Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους στο ύψος των πραγματικών αναγκών.

-Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δικτύου δομών προσχολικής αγωγής, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, μακριά από “κουπόνια” και επιχειρηματική δραστηριότητα».

