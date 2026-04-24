Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»

Κοινή δήλωση των Δημάρχων Πατρέων, Ικαρίας, Καισαριανής, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου για την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα, των εργαζομένων στους Δήμους σε όλη την Ελλάδα

Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»
24 Απρ. 2026 22:30
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σε κοινή του δήλωση μαζί με τον Δήμαρχο Ικαρίας, Φανούρη Καρούτσο, τον Δήμαρχο ΚαισαΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,ριανής, Ηλία Σταμέλο, τον Δήμαρχο Πετρούπολης, Βαγγέλη Σίμο, τον Δήμαρχο Τυρνάβου, Αστέριο Τσικριτσή και τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο, χαιρετίζουν την σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργαζόμενων στους δήμους από όλη την Ελλάδα.

Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου
Οι Δήμαρχοι που εξελέγησαν με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σημειώνουν τα εξής:

«Η σημερινή μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα με εργαζόμενους στους δήμους από όλη την Ελλάδα έστειλε ηχηρό μήνυμα ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο που διαλύει κάθε εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και κρίσιμες κοινωνικές δομές.
, γεγονός που δείχνει ότι ο οργανωμένος αγώνας φέρνει αποτελέσματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν πρέπει να σημάνει εφησυχασμό. Αντίθετα οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να βρίσκονται σε εγρήγορση, να δυναμώσουν τώρα την πάλη για όλα αυτά που μας αξίζουν και μας τα στερούν για τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων.

Οι εκλεγμένοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” θα είναι και το επόμενο διάστημα μαζί με τους εργαζομένους στους δήμους στο δίκαιο αγώνα για:
-Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
-Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους στο ύψος των πραγματικών αναγκών.
-Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δικτύου δομών προσχολικής αγωγής, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, μακριά από “κουπόνια” και επιχειρηματική δραστηριότητα».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:49 «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του», καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ
22:37 Εμανουέλ Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη»
22:30 Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»
22:23 Βγήκε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της Euroleague
22:16 Ελλάδα: Το ταξίδι στον χρόνο με τις παλιές πόλεις, εκεί που η ιστορία συναντά τη ρομαντική ατμόσφαιρα
22:02 Αργεντινή: Το εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ
21:55 Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου
21:45 Παναθηναϊκός για τα play-offs: Sold-out σε λιγότερες από 6 ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια
21:36 Η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 36.000.000 ευρώ
21:28 Φρίκη στην Ουκρανία: Σοκ και δέος από σκελετωμένους και υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής των μαχών
21:18 Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Στο πρόγραμμα άλλα 37.000 νοικοκυριά
21:06 Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος
21:00 Η BGS Alcohols επαναφέρει την παραγωγή αλκοόλης στην Πάτρα – Εμβληματική επένδυση 34 εκ. στη ΒΙΠΕ
20:58 Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ
20:36 Ιωάννινα: 15χρονος πήγε σε σχολική εκδρομή με σουγιά 16 εκατοστών!
20:25 Καιρός: Χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά, και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές
20:14 Πάτρα: Νεκρός στο κελί του 46χρονος Έλληνας κρατούμενος
20:00 Παχυσαρκία: «Τα φάρμακα μπορούν να γίνουν φαρμάκι» – Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου εξηγεί
19:54 Λασίθι: Χορεύοντας με τα Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί 51 δονήσεις μετά τα 5,7
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
