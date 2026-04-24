Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (24/04/2026) στις αρχές, όταν νεαροί περιπατητές εντόπισαν τραυματισμένο μοναχό στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο μοναχός έχει τις αισθήσεις του και φέρει τραύμα στο πόδι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα έχασε την ισορροπία του ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

