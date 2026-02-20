Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το «Just The 2 of Us» επέστρεψε μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση και ανάμεσα στα 12 ζευγάρια, που διαγωνίζονται, είναι ο Λάκης Γαβαλάς και η Σάγια.

Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US
20 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Σε όλους όσοι έκριναν αρνητικά το «J2US» απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς, τονίζοντας πως δεν τον αφορούν τα πρόσωπα, που δεν σχολίασαν θετικά την πρεμιέρα του μουσικού σόου.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο σχεδιαστής μόδας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε την πρεμιέρα ως «λίγο πρόχειρη» και απάντησε για τα αρνητικά σχόλια: «Δεν μας πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το “J2US”, και εμάς δεν μας αρέσουν αυτοί που τα γράφουν, αλλά δεν λέμε τίποτα οι έρημοι και δεν τους βλέπουμε προσωπικά. Σας είπα ότι ήταν λίγο πρόχειρο».

Τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο φετινό «Just the 2 of Us»:
1. Gio Καραντώνης – Αγγελική Ηλιάδη

2. DJ Δελέασης – Έφη Θώδη

3. Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη

4. Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

5. Λάκης Γαβαλάς – Shaya Hansen

6. Δάφνη Καραβοκύρη – Έλενα Τσαγκρινού

7. Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

8. Θανάσης Βισκαδουράκης – Ξένια Βέρα

9. Μαίρη Βιτινάρος – Φράνσις Αντετοκούνμπο

10. Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας

11. Έλενα Κώνστα – Γιάννης Γρόσης

12. Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Ματίνα Ζάρα

