Λάκης Γαβαλάς για Μαζωνάκη: «Γεννήθηκε αστέρι και έτσι θα παραμείνει»

Σαφή θέση υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας δημόσια την καταγγελία που αφορά τον τραγουδιστή. Ο σχεδιαστής μίλησε για στοχοποίηση των καλλιτεχνών, υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τόνισε ότι η καλλιτεχνική αξία δεν ακυρώνεται από τη δημόσια φημολογία.

19 Δεκ. 2025 13:51
Pelop News

Τη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή την καταγγελία που βρίσκεται στο προσκήνιο, επιλέγοντας να μιλήσει όχι για την υπόθεση αυτή καθαυτή, αλλά για τη γενικότερη τάση στοχοποίησης των καλλιτεχνών στον δημόσιο λόγο.

Μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σχεδιαστής χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη «γεννημένο αστέρι», τονίζοντας πως η διαδρομή, το ταλέντο και η σχέση του με το κοινό δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής παραμένει αγαπητός γιατί κάνει αυτό που γνωρίζει καλά: να υπηρετεί τη μουσική και τη σκηνή.

Ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε να μην εστιάσει σε αρνητικές πτυχές ή καταγγελίες, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί σωστό να μετατρέπεται η ιδιωτική ζωή των καλλιτεχνών σε δημόσιο πεδίο διαρκούς κριτικής. «Θέλουμε να μας αγαπούν για τη δουλειά μας. Ο Γιώργος γι’ αυτόν τον λόγο αγαπιέται: για τη φωνή του, τα τραγούδια του, τις επιλογές του», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιλεκτική ευαισθησία της κοινής γνώμης, υποστηρίζοντας ότι σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση δημόσιου χρήματος ή θεσμικές παθογένειες συχνά περνούν σε δεύτερο πλάνο, ενώ η προσοχή στρέφεται στους ανθρώπους του πολιτισμού. «Είναι άδικο να καταστρέφονται καλλιτέχνες για υποθέσεις που δεν αφορούν το έργο τους», υπογράμμισε.

Ο σχεδιαστής κατέληξε λέγοντας ότι σκοπεύει να συνεχίσει να στηρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη και να βρίσκεται δίπλα του στο κοινό του, δηλώνοντας πως θα τον χειροκροτήσει στη σκηνή, όπως έκανε πάντα. «Γεννήθηκε αστέρι και αστέρι θα είναι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι», σημείωσε, στέλνοντας δημόσια ευχή για καλή συνέχεια και επιτυχία.


