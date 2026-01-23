Λάκης Γαβαλάς: «Θα σχεδιάσω μαρμάρινες ταφόπλακες» – Πάγωσε ο Λιάγκας στον αέρα BINTEO

Σε μια απρόσμενη και ιδιαίτερη αποκάλυψη προχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», μιλώντας για τα σχέδιά του για το Σαββατοκύριακο.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει να ταξιδέψει στην Καλαμάτα, όχι για μόδα ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τον χώρο της ένδυσης, αλλά για μια νέα δημιουργική ενασχόληση που σχετίζεται με το μάρμαρο.

«Θα πάω στην Καλαμάτα. Δεν πάω για μαντίλια, πάω για μάρμαρα. Γιατί ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Είχε έναν συνεργάτη από εκεί και τώρα ο εγγονός του συνεχίζει τη δουλειά του παππού και του πατέρα. Θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και ταφόπλακες. Μαρμάρινες ταφόπλακες. Να κάνουμε κάποια σχέδια επάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του προκάλεσε αιφνιδιασμό στο πλατό, με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά εμφανώς αμήχανα και να σχολιάζει χιουμοριστικά: «Καλό Σαββατοκύριακο, καλές ταφόπλακες».

Η τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν την ιδιότυπη δημιουργική του ιδέα και το ιδιαίτερο χιούμορ της στιγμής.





