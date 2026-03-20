Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, ένας άνδρας 49 ετών σε παρκάκι της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Αμφικτυόνων. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο πριν από τις 7 το πρωί, όταν περίοικοι τον είδαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση, για τον 49χρονο ήταν ήδη αργά και στο Νοσοκομείο Λαμίας απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στο πάρκο.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, το οποίο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Κατά το τοπικό ρεπορτάζ, ο 49χρονος ήταν πρόσωπο που αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εξάρτησης, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια.

Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα ακριβή αίτια του θανάτου.

