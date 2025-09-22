Λαμία: Μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 44χρονο από τη Μαλεσίνα, ο οποίος το 2021 είχε τραυματίσει με μαχαίρι τον φίλο του ύστερα από καβγά με αφορμή γυναίκα.

22 Σεπ. 2025 14:06
Pelop News

Σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ένας 44χρονος από τη Μαλεσίνα, που τον Αύγουστο του 2021 μαχαίρωσε τον φίλο του στο στήθος για τα μάτια μιας γυναίκας.

Το δικαστήριο επέβαλε τριετή αναστολή στην ποινή, αφαιρώντας και τη μία ημέρα κράτησης.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της 9ης Αυγούστου 2021. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο φίλος του χτύπησε μια κοινή τους φίλη και εκείνος προσπάθησε να την υπερασπιστεί. Όπως υποστήριξε, ο 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε. Ωστόσο, από τη διαδικασία αποδείχθηκε ότι το θύμα τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Ο 46χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη και διατάχθηκε η νοσηλεία του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», καθώς αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα.
