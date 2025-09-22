Λανουά: Έγινε πέναλτι στον Καμπελά! ΒΙΝΤΕΟ

Αρκετά χαμηλό βαθμό έβαλε ο Στεφάν Λανουά στον Γερμανό διαιτητή του ντέρμπι αιωνίων Ντενίζ Αϊτεκίν και τον συμπατριώτη του διαιτητή του VAR Αλεξάντερ Περλ Γκίντερ καθώς θεωρεί ότι ο πρώτος δεν είδε και ο δεύτερος δεν διόρθωσε τον μη καταλογισμό του πέναλτι στην ανατροπή του Ρεμί Καμπελά.

Επίσης, ο Γάλλος σημειώνει τα δύο σοβαρά λάθη που έγιναν στον αγώνα Κηφισιά – Άρης.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις του Λανουά για τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Στην φάση της πτώσης του Καμπελά, ο Λανουά θεωρεί Αϊτεκίν και VAR έκαναν λάθος. Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει θέατρο, αλλά δεδομένης της θέσης του διαιτητή έπρεπε να παρέμβει το VAR καθώς υπάρχει διπλή παράβαση του Τετέ και έπρεπε να δοθεί πέναλτι.

ΑΕΛ – ΑΕΚ

Σωστά ο διαιτητής VAR ακύρωσε το γκολ από την εκτέλεση φάουλ καθώς μετά το σουτ του Μαρίν η μπάλα βρήκε το χέρι του Πινέδα και σε μια τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται ο διαιτητής να κάνει on field review.

Κηφισιάς – Άρης

Στο ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς, διαιτητής και διαιτητής VAR έκαναν λάθος καθώς η μπάλα βρίσκει στο κολλημένο χέρι του Τετέι, αλλά δεν είναι αυτός ο παίκτης που σκοράρει άρα κακώς ακυρώθηκε το γκολ.

Στον ίδιο αγώνα υπάρχει και δεύτερο λάθος καθώς διαιτητής και VAR δεν είδαν το πέναλτι που έκανε ο Παντελίδης στον Μορόν.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Η αποβολή του Χριστογεώργου ήταν σωστή καθώς απέτρεψε επικίνδυνη επίθεση χρησιμοποιώντας το χέρι του έξω από την περιοχή.

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Άλεξιτς καθώς στην αρχή της φάσης είχε προηγηθεί πάτημα αμυντικού των φιλοξενούμενων στον Γιακουμάκη.

